Жительница Тарко-Сале лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь продать квартиру аферистам Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась 53-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина хотела продать квартиру, но вместо этого лишилась более 96 тысяч рублей.

Все началось с того, что потерпевшая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже своей квартиры. Далее, 8 декабря 2021 года, ей позвонила некая женщина, которая сообщила, что готова купить жилье и может внести задаток в сто тысяч рублей. Затем неизвестная передала телефон якобы своему сыну, который попросил заявительницу продиктовать номер банковской карты для перевода денег. Будучи уверенной, что общается с потенциальными покупателями, таркосалинка сообщила всю необходимую информацию, а также пароль для входа в личный кабинет банка, поступивший ей на телефон.

- Спустя некоторое время мужчина перезвонил заявительнице и сообщил, что ошибочно перевел ей на счет 195 тысяч рублей, для убедительности он даже прислал скриншот перевода, после чего попросил женщину снять с карты лишнюю сумму и внести их через банкомат на счет, который ей укажут. После того, как женщина выполнила все указания, ей на телефон стали поступать коды и пароли, необходимые для оформления онлайн-кредита, - добавили в ведомстве.

В итоге заявительнице причинен ущерб на общую сумму 96 500 рублей. Также по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».