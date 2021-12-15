Ямальцы могут поддержать проекты земляков по благоустройству

Фото: «Ноябрьск 24»

Ямальцы могут поддержать проекты земляков, выдвинутые в рамках грантового конкурса «Родные города» по направлению «Комфортная среда». В голосовании представлены двенадцать инициатив жителей Ноябрьска и Муравленко. Все они направлены на развитие городской среды: инклюзивные, для семейного досуга, формирования здорового образа жизни и другие. Программу социальных инвестиций на этой территории поддерживает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Отдать голос за понравившийся проект можно до 26 декабря включительно на цифровой платформе и только после регистрации.

Определение победителей состоится в начале 2022 года по результатам экспертной оценки и народного голосования. Пилотный формат голосования действует в шести регионах присутствия «Газпром нефти»: Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областях, а также ХМАО и ЯНАО.

- Формирование комфортной городской среды - одно из важнейших направлений социальной деятельности «Ноябрьскнефтегаза». Компания не только участвует в организации новых общественных пространств, создании условий для всестороннего развития детей, но и активно поддерживает инициативы жителей наших базовых городов. В голосовании представлены проекты, которые уже несколько лет реализуются в регионе и успели себя зарекомендовать, а также новые перспективные инициативы, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Как рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова, данный грантовый конкурс проводится уже на протяжении восьми лет и совершенствуется год от года.

- Для активного вовлечения жителей регионов - главных пользователей комфортной городской среды - мы разработали специальное техническое решение для удобного и честного народного голосования. Уверена, народный выбор усилит экспертизу конкурса и поможет правильно расставить приоритеты в отношении проектов, меняющих облик родных городов, - добавила Ярина Сугакова.