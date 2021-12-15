В детской стоматологии Лабытнанги появилась волшебная «коробка храбрости»

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ, соцсеть ВКонтакте

В детской стоматологии Лабытнанги появилась «коробка храбрости». В ней находятся игрушками, предназначенные для маленьких пациентов, боящихся лечить зубы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Лабытнанги Наталья Сухорукова, акция направлена на то, чтобы маленькие дети могли набраться храбрости и стойко перенести не всегда приятные процедуры.

- По образованию я врач, не один год проработала педиатром. Знаю, насколько важно подбодрить ребенка в непростые моменты. Лучшая награда для наших малышей, конечно, игрушка, тем более, когда есть возможность выбрать ее самому. Мы сегодня предложили это сделать детям перед кабинетом стоматолога. Столько радости было на их лицах, они даже забыли о цели визита, - рассказывает Наталья Сухорукова.

Кстати, данная «коробка храбрости» - не единственная. Месяцем ранее еще одна была установлена в прививочном кабинете детской поликлиники.