На Ямале упростят получение санаторных путевок для отдельных категорий граждан

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Со следующего года на Ямале упростится механизм получения путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий граждан - тружеников тыла, инвалидов и участников ВОВ, реабилитированных лиц и инвалидов боевых действий. Информацию об этом сообщила председатель Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

- Порядок очень удобный - без лишних оформлений, заявлений и сбора документов. В Законопроекте указано, что в январе льготники будут автоматически получать именной сертификат на санаторно-курортное лечение. Никаких подтверждений и справок от врачей при этом не потребуется, - рассказала чиновница.

Воспользоваться сертификатом можно будет в течение двух лет. Человек сам решает, когда и в какой санаторий ему удобно поехать. Предусмотренная продолжительность лечения - 21 день.

Оплатить путевку с помощью сертификата можно будет двумя способами. Либо деньги переведут по договору на счет санатория, либо человек сам покупает путевку и ему возместят расходы.

На данный момент законопроект вынесен на утверждение Законодательного Собрания.