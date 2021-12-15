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Общество15 декабря 2021 10:59

На Ямале упростят получение санаторных путевок для отдельных категорий граждан

Больше не придется подавать заявления и собирать документы
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Со следующего года на Ямале упростится механизм получения путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий граждан - тружеников тыла, инвалидов и участников ВОВ, реабилитированных лиц и инвалидов боевых действий. Информацию об этом сообщила председатель Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

- Порядок очень удобный - без лишних оформлений, заявлений и сбора документов. В Законопроекте указано, что в январе льготники будут автоматически получать именной сертификат на санаторно-курортное лечение. Никаких подтверждений и справок от врачей при этом не потребуется, - рассказала чиновница.

Воспользоваться сертификатом можно будет в течение двух лет. Человек сам решает, когда и в какой санаторий ему удобно поехать. Предусмотренная продолжительность лечения - 21 день.

Оплатить путевку с помощью сертификата можно будет двумя способами. Либо деньги переведут по договору на счет санатория, либо человек сам покупает путевку и ему возместят расходы.

На данный момент законопроект вынесен на утверждение Законодательного Собрания.