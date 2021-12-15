Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 914 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 119 новых случаев заболевания. На данный момент 444 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 45 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 28 363 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 941 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 103 160 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 633 человека, с начала пандемии - 8 839 633. Также за сутки зафиксировано 1 142 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 292 891 человек.