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Происшествия15 декабря 2021 9:52

Житель Пуровска ограбил квартиру односельчанина через неделю после выхода из тюрьмы

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Пуровска ограбил квартиру односельчанина через неделю после выхода из тюрьмы

Житель Пуровска ограбил квартиру односельчанина через неделю после выхода из тюрьмы

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Пуровского района раскрыла по горячим следам квартирную кражу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, все началось с заявления от жителя п. Пуровск. Мужчина сообщил, что 12 декабря кто-то вынес из его квартиры личные вещи, бытовую технику и продукты питания на общую сумму 2 500 рублей. При этом дверь в жилище была не закрыта.

- Причастным к краже оказался неоднократно судимый 50-летний местный житель, который 6 декабря 2021 года освободился из мест лишения свободы. Оперативники изъяли у задержанного похищенное имущество, свою вину он признает и раскаивается, - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.