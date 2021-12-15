Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 декабря 2021 года: заразились 119 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 119 человек. С начала периода количество заболевших достигло 60 353.

Из общего числа болеющих 444 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 45 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 914 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 337. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 113 заражений COVID-19, за весь период - 52 016.

Выздоровели за последние сутки 138 человек, с начала пандемии - 54 218.

За последние сутки в России выявлено 28 363 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 941 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 103 160 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 633 человека, с начала пандемии - 8 839 633. Также за сутки зафиксировано 1 142 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 292 891 человек.