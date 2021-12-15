В Надыме городская прокуратура проверит качество водопроводной воды

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Надымская городская прокуратура проверит состояние водопроводной воды, которую поставляет жителям АО «Ямалкоммунэнерго. По сообщению «Нур 24», это связано с тем, что в местных пабликах то и дело появляются жалобы горожан на качество данной услуги.

Таким образом сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение местной администрацией и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При наличии оснований будут приняты меры.

Кстати, больше всего надымчане жаловались на перепады давления в кране, цвет и запах воды, а также различные кожные реакции.