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Общество15 декабря 2021 8:24

В Надыме городская прокуратура проверит качество водопроводной воды

Жители постоянно жалуются на ее цвет и запах
Марина Прохорова
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Фото: Наталья Широкшина, соцсеть ВКонтакте

Фото: Наталья Широкшина, соцсеть ВКонтакте

Надымская городская прокуратура проверит состояние водопроводной воды, которую поставляет жителям АО «Ямалкоммунэнерго. По сообщению «Нур 24», это связано с тем, что в местных пабликах то и дело появляются жалобы горожан на качество данной услуги.

Таким образом сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение местной администрацией и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При наличии оснований будут приняты меры.

Кстати, больше всего надымчане жаловались на перепады давления в кране, цвет и запах воды, а также различные кожные реакции.