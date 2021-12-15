В преддверии праздников на Ямале проверят готовность социально значимых объектов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале проверят готовность ЖКХ и социально значимых объектов на готовность к авариям и происшествиям в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь члены рабочей группы оценивают действия муниципальных властей и персонала учреждений по принятию мер для оперативного восстановления электроснабжения.

Также особое внимание уделяется наличию и работоспособности резервных источников энергоснабжения, их готовности к незамедлительному запуску, наличию резервов топлива и организации срочного подвоза в случае его дефицита. Также члены комиссии смотрят документы: инструкции и регламенты по действию персонала в условиях аварийных ситуаций.

- В целом объекты подтвердили свою готовность к работе в условиях отключения электроэнергии. Все оснащены резервными дизельными генераторами. В резервных источниках имеется достаточное количества топлива, - сказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Внезапные проверки объектов жизнеобеспечения будут проходить до конца декабря.