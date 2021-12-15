Фортепианный дуэт из Нового Уренгоя завоевал награду на престижном музыкальном конкурсе

Фото: администрация Нового Уренгоя

Преподаватели новоуренгойской детской школы искусств №2 Жанна Даутова и Елена Прядильникова успешно выступил на международном очном фестивале-конкурсе ART START в составе фортепианного дуэта «GRANDРОЯЛЬ». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дуэт был единственным представителем Ямала на конкурсе.

В итоге преподавателей наградили дипломом и кубком Лауреата I степени, а также сертификатом на право участия в Ежегодной международной Премии в области искусств «ART START» в 2022 году.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Кстати, участие в мероприятии приняли творческие коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Оценивало выступления участников компетентное жюри во главе с Дмитрием Воскресенским - композитором, поэтом, пианистом, общественным деятелем, создателем международных Ассамблей искусства и Певческих Ассамблей.