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Общество15 декабря 2021 5:47

Ноябрянка перевела мошеннику 120 тысяч рублей, приняв его за сотрудника банка

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Ноябрьска перевела мошеннику 120 тысяч рублей, приняв его за сотрудника банка

Жительница Ноябрьска перевела мошеннику 120 тысяч рублей, приняв его за сотрудника банка

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась 37-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшая поверила мужчине, который представился сотрудником банка, и отдала ему более 119 тысяч рублей.

- Он пояснил, что на имя женщины было взято несколько кредитов в различных банках. И если она ничего не предпримет, то деньги попадут в руки злоумышленников. Звонивший говорил так убедительно, что горожанка немедленно направилась в банк для оформления кредит на 600 тысяч рублей, но сотрудник финансового учреждения отказал северянке в этой услуге. Тогда ноябрянка пошла к банкомату и сняла 121 тысячу рублей с имеющегося кредитного счета, а затем перевела их на «безопасный счет», - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».