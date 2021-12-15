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Общество15 декабря 2021 5:15

Прокуратура Лабытнанги обязала местную администрацию расчистить город от незаконных свалок

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Прокуратура Лабытнанги обязала местную администрацию расчистить город от незаконных свалок

Прокуратура Лабытнанги обязала местную администрацию расчистить город от незаконных свалок

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги обязала местную администрацию убрать пять незаконных свалок, расположенных по ул. Обская. По сообщению пресс-службы регионального ведомства, нарушения удалось выявить во время проверки.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены пять несанкционированных свалок отходов, состоящих из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек, - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал от местной власти расчистить территорию. В итоге судья встал на строну гособвинителя, обязав мэрию убрать свалки. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Также напоминаем, что еще несколько свалок были обнаружены в Пуровском, Ямальском и Надымском районах.