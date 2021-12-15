Фото: управление культуры и молодежной политики Салехарда

Юные салехардцы смогут пообщаться с Дедушкой Морозом и рассказать ему о своих желаниях. Для этого в окружной столице откроется личная резиденция зимнего волшебника. Информация об этом появилась на официальной странице городского управления культуры и молодежной политики.

- С 28 по 30 декабря и со 2 по 8 января в ледовом городке откроется резиденция Деда Мороза, где все желающие смогут поговорить с ним о празднике, рассказать стихотворение или спеть песню, а также сфотографироваться на память. Ждем всех! Не пропустите, будет весело! - говорится в сообщении.

Также напоминаем, что сегодня, 15 декабря, всех желающих ждут на праздничной церемонии открытия городской елки и ледового городка.