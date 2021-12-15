В Салехарде наказали владелицу магазина, завысившую цены на гречку и замороженного цыпленка

В Салехарде наказали владелицу магазина, завысившую цены на гречку и тушку цыпленка Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда наказала индивидуального предпринимателя, который завысил цены на продукты питания в отделе гастрономия ТЦ «Ямал-Пурпе». По сообщению пресс-службы регионального ведомства, нарушения удалось выявить во время проверки.

- В ходе надзорных мероприятий удалось выявить завышенные цены на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Также виновной назначен штраф на сумму 50 тысяч рублей.

На данный момент цены на продукты приведены в соответствие с законодательством.