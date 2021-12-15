За сутки на ямальских дорогах пострадали четыре водителя легковушек и большегрузов

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в регионе произошло сразу десять аварий, из них четыре - с печальным исходом.

Так, одно из ДТП случилось на пр. Мира в Губкинском. По предварительным данным, автомобиля «Nissan» не справился с управлением, из-за чего врезался в фонарный столб. Водитель получил травмы.

Вторая авария произошла на 765 километре трассы Сургут - Салехард. Водитель большегруза «МАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом «МАН». Оба водителя доставлены в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

А последняя - на 686 километре той же трассы и при схожих обстоятельствах. Водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной «ГАЗ». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.