Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 3:42

Предприниматели Пуровского района могут поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Заявки принимаются до 22 декабря
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Предпринимателей Пуровского района приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе на лучшее световое оформление витрин и зданий. По сообщению пресс-службы местной администрации, приветствуются креативные идеи и использование современных технологий.

- Жюри будут оценивать украшения фасадов зданий, витрин, входных зон, залов обслуживания и прилегающих территорий. Заявки на участия можно подать до 22 декабря в администрации поселений, - рассказали в мэрии.

В Тарко-Сале эксперты определят пять самых ярких конкурсных объектов, а затем начнется электронное народное голосование. Оно пройдет с 16 по 27 декабря на официальном сайте администрации Пуровского района в разделе «Опрос». Победителей наградят ценными призами и дипломами.