Предприниматели Пуровского района могут поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Фото: администрация Пуровского района

Предпринимателей Пуровского района приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе на лучшее световое оформление витрин и зданий. По сообщению пресс-службы местной администрации, приветствуются креативные идеи и использование современных технологий.

- Жюри будут оценивать украшения фасадов зданий, витрин, входных зон, залов обслуживания и прилегающих территорий. Заявки на участия можно подать до 22 декабря в администрации поселений, - рассказали в мэрии.

В Тарко-Сале эксперты определят пять самых ярких конкурсных объектов, а затем начнется электронное народное голосование. Оно пройдет с 16 по 27 декабря на официальном сайте администрации Пуровского района в разделе «Опрос». Победителей наградят ценными призами и дипломами.