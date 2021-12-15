Жителей Салехарда приглашают на праздничное открытие ледового городка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось строительство ледового городка у ЦКиС «Геолог». Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях. В этом году его тематика посвящена 150-летию романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

- Приглашаю салехардцев 15 декабря в 18:30 на праздничную церемонию открытия новогодней елки и ледового городка на площади у Центра культуры и спорта «Геолог», - написал Алексей Титовский.

Кстати, на кануне открытия среди учащихся школ прошла викторина на знание содержания книги. Ребята показали хорошие знания в этой области.