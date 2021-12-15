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В Ноябрьске завершается строительство детского сада «Лучик», расположенного в восьмом микрорайоне. Как сообщил глава города Алексей Романов, своих первых воспитанников учреждение примет уже в 2022 году, среди них будут ребята и с особенностями здоровья.

Также он побывал на объекте вместе с родительским активом, оценив качество работ.

- Задача подрядчика - закончить все работы в срок и без замечаний. Сейчас здесь устанавливают оборудование и мебель. Штат сотрудников ДОУ уже частично укомплектован, - добавил градоначальник.

Отметим, что в детском саду предусмотрена автономная система отопления, это позволит избежать перебоев в подаче тепла и горячей воды. Находиться здесь дошколятам будет комфортно в любую погоду.