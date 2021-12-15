Ямал вошел в десятку лучших регионов по рождаемости Фото: Ольга Крыльцова

Ямал вошел в десятку лучших регионов по рождаемости. Согласно данным Росстата, арктический регион занимает 1 место в Уральском федеральном округе и 8 место среди всех субъектов России.

Так, за 11 месяцев уходящего года в регионе появилось на свет 6 286 малышей, треть из них - третьи и последующие дети в семье. Это на 2,5 % больше, чем в прошлом году.

Рост рождаемости - один из результатов успешной реализации национального проекта «Демография» в округе. В рамках программы семьям при рождении детей оказывается различная поддержка от государства, в том числе финансовая. К ней относятся ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующих детей, возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления, единовременная выплата при рождении ребенка, выдача подарочных детских принадлежностей для новорожденных и другие.

- Меры социальной поддержки, предусмотренные нацпроектом, в целом, благоприятно влияют на качество жизни семей с детьми и, соответственно, на демографическую ситуацию на Ямале, - подчеркнула начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.