Погода на Ямале на 15 декабря: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 15 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 15 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 1-3 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -27. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -19. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -21. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -12. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.