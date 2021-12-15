Погода на Ямале на 15 декабря: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 15 декабря
Фото: Вера Зенина
В среду, 15 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 1-3 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 4-5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 3-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -27. Ветер 2-3 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -19. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -21. Ветер 2-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -12. Ветер 2-4 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 3-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО