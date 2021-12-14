Ноябрьские врачи провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьские врачи впервые на Ямале выполнили операцию по протезированию брюшного отдела аорты при аневризме больших размеров. Как сообщили в городской больнице, пациента спасали более пяти часов.

- Изначально пациента ввели в состояние медикаментозного сна. Затем ему рассекли аневризму аорты и выполнили протезирование кровеносных сосудов - полную замену патологически измененных магистральных сосудов на искусственные полимерные сосудистые протезы. Во время операции выяснилось, что в аневризме скопилось полтора литра крови, - рассказали в медучреждении.

Операцию выполнил сердечно-сосудистый хирург Николай Крючев, который приехал в Ноябрьск весной этого года из Тюмени. У доктора - 20 лет стажа. Ранее он уже проводил такие операции и теперь применил свой опыт на новом месте работы.

В Ноябрьске это первая, но не последняя подобная операция. Более того здесь готовы спасать жителей со всего округа. Ранее пациентов с такой патологией направляли в федеральные центры. Теперь есть возможность проходить лечение, не выезжая с Ямала.