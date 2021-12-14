В Тазовском районе 17-летняя девушка отправится в колонию за убийство собутыльницы Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудили 17-летнюю местную жительницу. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, девушку признали виновной в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

- Установлено, что 28 августа в селе Гыда 17-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла удары ножом 28-летней женщине. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Причиной конфликта, предшествующего убийству, стала ревность и личные неприязненные отношения с потерпевшей, - добавили в ведомстве.

Также в ходе расследования стало известно, что за день до происшествия обвиняемая ударила полицейского.

В итоге суд приговорил девушку к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.