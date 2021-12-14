В Лабытнанги бездомный пес набросился на ребенка возле школы

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В Лабытнанги восьмилетний мальчик стал жертвой бродячего пса, который напал на него возле школы. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов, сообщает «МК-Ямал».

- Мой сын, второклассник, вышел из школы №1, после чего на него напала собака, свалила на землю и укусила за шею, порвала шапку. Уважаемая администрация, вы будете принимать какие-нибудь меры? Или так и будут собаки нападать на людей? - написала женщина.

Как мальчику удалось спастись - неизвестно, об этом автор поста умолчала. Однако на фотографиях видно, что на шее ребенка остался красный след, а шапка - разорвана.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В комментариях к посту люди пожалели младшеклассника и отметили, что действительно, собак на улице развелось немало.

Как оказалось, данный случай далеко не единственный. Так, жительница Светлана написала в комментариях, что в выходные дни по ул. Больничной на ее дочь тоже кинулся пес, при этом он был с биркой. По словам северянки, спас девочку мужчина, который в это время проходил мимо.

Однако горожане переживают не только за детей, но и за взрослых, ведь среди бродячих животных есть довольно крупные особи, проявляющие агрессию.