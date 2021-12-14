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Общество14 декабря 2021 11:09

Медсестре Новоуренгойской ЦГБ присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»

Светлана Скородумова работает в городской больнице уже 42 года
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Медицинской сестре Новоуренгойской ЦГБ Светлане Скородумовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Информация об этом сообщили в городской больнице.

В медучреждении Светлана Анатольевна начала работать в 1979 году в терапевтическом отделении, а спустя три года перевелась в инфекционное, где продолжает трудиться и по сей день. В настоящее время Светлана Скородумова - старшая медсестра инфекционного отделения.

Коллеги отзываются о ней как о человеке кристальной честности и «старой закалки» - ответственный, справедливый, добросовестный. Опытный профессионал и надежный соратник.