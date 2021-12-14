На Ямале в модернизацию линий электропередачи вложили 169 миллионов рублей

Фото: «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» завершила модернизацию одиннадцати линий электропередачи 110 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе. Это позволило повысить надежность энергоснабжения более 70 тысяч жителей региона в их домах. Также изменения коснулись предприятий «Роснефти» и «Газпрома».

Работы проходили в течение всего 2021 года. За это время энергетики установили новые опорные конструкции, расчетный срок службы которых превышает 25 лет, и заменили фундаменты опор линий электропередач. Все обновленные элементы покрыты кремнийорганической эмалью, чтобы защитить оборудование от неблагоприятного воздействия окружающей среды - сильных ветров, низких температур, снежных бурь и другой непогоды, которая свирепствует в северных широтах.

Также энергокомпания усилила защиту высоковольтных линий от гроз. Для этого специалисты установили на 340 опорах более тысячи ограничителей перенапряжения (ОПН). Эти аппараты надежно защищают провода и электросетевое оборудование при попадании в них молний, что особо важно для сохранения света в населенных пунктах.

Кстати, на всю модернизацию предприятие направило 169 миллионов рублей. А сами работы проводились при полном промерзании грунта, в период низких температур. Применить данный метод пришлось из-за сильной заболоченности местности.

Таким образом, в результате модернизации компания повысила надежность электроснабжения жителей области, а также объектов нефтегазодобычи. В будущем это даст дополнительную возможность для развития арктического региона на долгие годы.