Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 910 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 122 новых случая заболевания. На данный момент 467 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 28 343 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 864 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 074 797 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 084 человека, с начала пандемии - 8 804 000. Также за сутки зафиксировано 1 145 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 291 794 человека.