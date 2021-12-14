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Общество14 декабря 2021 9:46

В Салехарде появилось место для игры в бильярд

Предварительно надо записаться
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехардском центре молодежи начал работать бильярдный зал. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители неоднократно обращались с просьбой открыть место, где можно было бы заниматься этим видом спорта.

- Пожелания были услышаны, теперь любители бильярда могут оттачивать свое мастерство на двух столах для русского бильярда и одном для американского, - добавили в мэрии.

Бильярдный зал расположен на ул. Маяковского, 36. Поиграть можно ежедневно, с 09:00 до 23:00, предварительно записавшись по телефону: +79088604030.