Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 декабря 2021 года: заразились 122 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 122 человека. С начала периода количество заболевших достигло 60 234.

Из общего числа болеющих 467 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 910 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 331. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 110 заражений COVID-19, за весь период - 51 903.

Выздоровели за последние сутки 157 человек, с начала пандемии - 54 080.

За последние сутки в России выявлено 28 343 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 864 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 074 797 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 084 человека, с начала пандемии - 8 804 000. Также за сутки зафиксировано 1 145 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 291 794 человека.