Фото: администрация Ноябрьска

В ноябрьском поселке «УТДС» строят новый центральный тепловой пункт. Как сообщили в пресс-службой городской администрации, он обеспечит жителям поселков «УТДС» и частично «УТАДС» надежную и бесперебойную поставку тепловой энергии и горячей воды.

- Энергоэффективное оборудование и автоматика позволят более рационально расходовать электрическую и тепловую энергию. Уменьшить теплопотери помогут современные пластинчатые теплообменники с высоким коэффициентом теплопередачи. Управление насосными установками, регулирование и поддержание заданных параметров, а включение и отключение оборудования возьмет на себя система автоматизации. Также еще одно из важных преимуществ нового ЦТП - это оперативная дистанционная передача данных всех параметров работы в центральный диспетчерский пункт, - рассказали в мэрии.

Общая стоимость проекта - порядка 111 миллионов рублей. Здание теплового пункта уже установлено, сейчас специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» ведут монтаж контрольно-измерительного оборудования и системы электроснабжения.