Житель Ямальского района отправится в тюрьму за убийство друга бутылкой Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе осудили 31-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Все началось 17 сентября, когда жители дома по улице Школьная (село Новый Порт) обнаружили в подъезде своего дома труп мужчины 1989 года рождения. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Было установлено, что накануне погибший распивал алкоголь в компании знакомых, среди которых находился неоднократно судимый житель поселка. Далее между односельчанами возник конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина ударил обидчика по голове стеклянной бутылкой. Пострадавший смог самостоятельно покинуть место происшествия и через непродолжительное время скончался в подъезде соседнего дома от полученных повреждений, - добавили в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.