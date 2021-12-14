Ирина Гарунова из Пуровского района стала лучшим воспитателем России

Фото: администрация Пуровского района

Работники дошкольного образования Пуровского района завоевали почетные места во Всероссийском конкурсе «Воспитатель России». Информацию об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так, педагогу детского сада «Белоснежка» из Пурпе-1 Ирине Гаруновой присудили первое место. А инструктор по физической культуре детского сада «Буратино» из Тарко-Сале Елена Карякина победила в региональном этапе.

Фото: администрация Пуровского района

- На суд экспертов воспитатели отправляли работы в электронном виде. Конкурс проводился в заочном формате, - добавили в мэрии.

Торжественная церемония награждения пройдет 17 декабря в онлайн формате при участии министра просвещения РФ и депутатов Государственной Думы.