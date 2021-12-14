По требованию транспортный прокуратуры на Ямале поднимут и утилизируют затонувшее судно

На Ямале по требованию транспортный прокуратуры поднимут и утилизируют затонувшее судно Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале по требованию новоуренгойской транспортный прокуратуры поднимут и утилизируют затонувшее судно (буксир-толкач). Как сообщили в пресс-службе ведомства, судно затонуло на береговой полосе реки Се-Яха вблизи вахтового поселка Бованенково.

- В целях устранения нарушений закона гособвинитель направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на собственника осуществить подъем и утилизацию, - прокомментировали в прокуратуре.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.