Фото: Правительства ЯНАО

На Ямале состоялось открытие межрегионального чемпионата «ЯмалСкиллс». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, профессиональное состязание объединило 84 участников, которые в течение четырех дней будут соревноваться в 16 компетенциях в сфере нефтегазовой индустрии, а также традиций и ремесел Севера по стандартам WorldSkills.

Мероприятия пройдут на семи площадках колледжей Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского, Надыма и Лабытнанги. А оценивать мастерство студентов и молодых профессионалов будут сертифицированные эксперты.

- Проект «ЯмалСкиллс» разработан совместно с Агентством по развитию профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» при участии предприятий нефтегазовой отрасли, ведущих деятельность на территории Ямала. Эксперты Ворлдскиллс отметили, что в регионе налажена кооперация учреждений среднего профессионального образования и добывающих предприятий, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Торжественное закрытие межрегионального чемпионата «ЯмалСкиллс» состоится 17 декабря.