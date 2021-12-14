Житель Лабытнанги перевел мошеннику полтора миллиона рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1969 года рождения, ставший жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчина перевел аферистам 1 миллион 482 тысячи рублей.

- Установлено, что 10 декабря заявителю позвонил неизвестный и представился личным менеджером банка. В ходе телефонного разговора он ввел горожанина в заблуждение, уговорил его проследовать в банк и оформить потребительский кредит на полтора миллиона рублей. Далее, под предлогом пресечения незаконных действий по оформлению кредита, потерпевший перевел почти всю сумму на счета, указанные мошенником, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.