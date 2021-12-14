Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале открыт первый региональный зимник Коротчаево - Красноселькуп. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, протяженность дороги - 132 километра, а проехать по ней могут полноприводные машины массой до 25 тонн. Решение об открытии зимника было принято по итогам его обследования специальной комиссией.

- Проезд по зимнику соответствует всем нормам безопасности, установлены КПП, дорожные знаки и сигнальные вехи. Если позволит погода, в ближайшее время откроем проезд для всех типов транспортных средств с большей массой, - сообщил заместитель начальника отдела технического надзора за строительством и эксплуатацией автомобильных дорог Новоуренгойского филиала дорожной дирекции Антон Калихов.

Еще на двух региональных зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале ведутся работы по обустройству трасс. Открыть движение планируется в конце декабря.