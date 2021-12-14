После вмешательства прокуратура в Тазовском районе расселили аварийный дом Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура помогла семье, проживающей в аварийном доме по договору соцнайма, переехать в благоустроенную квартиру. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, в здании была повреждена система газоснабжения и несущие конструкции.

- Администрации Тазовского района было внесено представление, которое осталось без удовлетворения. Не был определен фактический срок предоставления гражданам жилья, - добавили в прокуратуре.

Далее гособвинитель обратился в суд с иском, требуя от властей предоставить гражданам жилое помещение по договору соцнайма, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Представитель ответчика согласился с требованиями прокурора и до завершения рассмотрения судом дела предоставил семье благоустроенную квартиру. В настоящее время аварийный дом расселен.