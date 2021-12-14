Глава Ямальского района рассказал, какие изменения ожидают Новый Порт в ближайшие пять лет

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский рассказал, какие изменения ожидают село Новый Порт в ближайшие пять лет.

Так, сейчас в населенном пункте строится дом на 47 квартир, а в следующем году начнут возводить еще один. После их сдачи около ста семей переедут в новое и комфортное жилье. Кроме того, в 2022 году начнется строительство новой школы на 300 мест. Она будет современной и технологичной.

Также в селе появится новый аэровоказал. Модульное здание уже готово. В конце месяца его доставят на место и начнут установку.

А вот сдачу общежития для специалистов бюджетной сферы на 47 квартир пришлось отложить. Планируется, что его достроят в первом квартале 2022 года.

Еще в следующем году начнется проектировка нового дома культуры, который появится на месте прежнего. На время строительства культурные мероприятия будут проходить в спортивном центре.