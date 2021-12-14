В Лабытнанги установили праздничные елки для жителей отдаленных микрорайонов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжают активно готовиться к Новому году. С каждым днем в городе появляются все новые украшения, от которых невозможно оторвать глаз, при этом устанавливают праздничные конструкции не только в центре, но и в отдаленных микрорайонах.

- Две новые елочки теперь радуют жителей мкр. Обской и Харпа. Кроме того, в микрорайон транспортных строителей «приехал» нарядный паровозик. В Лабытнанги ведется монтаж конструкций для установки новых украшений. Каких, пока сохраню в секрете, - написала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

Также градоначальница призвала жителей украсить окна домов и поучаствовать в конкурсе «Новогоднее настроение» на лучшее оформление дворов.