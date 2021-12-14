Хирурги Новоуренгойской ЦГБ с успехом проводят операции по устранению рубца после кесарева сечения

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ с успехом провели операцию по устранению рубца после кесарева сечения. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, врачи городской больницы - единственные на Ямале, кто проводит такую процедуру. Впоследствии это позволяет выносить и родить ребенка естественным способом.

Так, 38-летняя северянка в 2009 году родила путем оперативного вмешательства. При планировании новой беременности обнаружилось, что ей необходимо иссечь патологический рубец.

В итоге операцию успешно провели врачи Иван Лазарев и Олег Макарский. Через шесть месяцев женщина может планировать беременность.