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Здоровье14 декабря 2021 3:29

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ с успехом проводят операции по устранению рубца после кесарева сечения

Впоследствии это позволяет выносить и родить ребенка естественным способом
Марина Прохорова
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Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ с успехом провели операцию по устранению рубца после кесарева сечения. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, врачи городской больницы - единственные на Ямале, кто проводит такую процедуру. Впоследствии это позволяет выносить и родить ребенка естественным способом.

Так, 38-летняя северянка в 2009 году родила путем оперативного вмешательства. При планировании новой беременности обнаружилось, что ей необходимо иссечь патологический рубец.

В итоге операцию успешно провели врачи Иван Лазарев и Олег Макарский. Через шесть месяцев женщина может планировать беременность.