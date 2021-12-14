В Пуровском районе открылся зимник через Халясавэй

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе открылся зимник, который соединит Халясавэй с городами и поселениями. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, протяженность временной дороги - 63,5 километров, а проехать по ней может техника массой до 10 тонн. В последующем по зимнику смогут передвигаться машины до 40 тонн, все будет зависеть от погодных условий и толщины льда.

После того, как по зимнику смогут проехать тяжеловесные автомобили, в село завезут горюче-смазочные, строительные материалы и другие грузы.

На дороге работает КПП. Во время метели или сильных морозов проезд машин по зимнику будет ограничен. Узнать о возможностях передвижения по дороге можно по телефону: 8-932–091-92-73 или на сайте единой картографической системы.