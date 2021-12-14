В трех поликлиниках Ямала появилась электронная очередь

Фото: Правительство ЯНАО

В поликлиниках Губкинского, Ноябрьска и Тарко-Сале появилась электронная очередь. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, данная система позволяет систематизировать работу врачей и регистратуры, а также делает прием более комфортным. Теперь врачи могут вызывать пациентов с помощью электронного табло, регулировать очередь и принимать опоздавших.

- Электронная очередь - это возможность для врача оптимизировать рабочий процесс и прием граждан, а для пациента - беречь свое время. Новая система поможет избежать скопления людей и сократит время нахождения в очереди, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

В терминалах самообслуживания пациенты могут записаться на прием на две недели вперед или день в день (в случае необходимости неотложной помощи). Над каждым кабинетом установлено электронное табло, которое показывает номер талона и издает звуковой сигнал, приглашающий на прием.

Врач видит в системе, как сформировалась запись пациентов на день вперед. В случае вызова в кабинет неотложной помощи ему приходит уведомление. На основании информации о записи руководство больницы может регулировать нагрузку на специалистов и время приема.

Отметим, что преимущество электронной очереди уже оценили пациенты Мужевской и Тазовской больниц. В 2022 году систему планируют внедрить во всех поликлиниках округа.