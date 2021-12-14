В Ноябрьске для детей из семей с низким доходом проведут благотворительные новогодние елки

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске для детей из семей с низким уровнем дохода проведут благотворительные новогодние елки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, утренники начнутся с 17 декабря.

- Пригласительные билеты для детей от 3 до 12 лет можно получить в центре досуга «Нефтяник». Время выдачи: 10:00-12:30 и 14:00-17:00. Жителям микрорайона Вынгапуровский необходимо оставить заявку на билеты по следующим телефонам: 33-71-42, 32-41-06, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что при посещении учреждений культуры лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе один из документов: сертификата о вакцинации от COVID-19 или QR-код, справку о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад или отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения.