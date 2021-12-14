Погода на Ямале на 14 декабря: снова потепление

Погода на Ямале на 14 декабря
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 14 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -11, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -13. Ветер 10-14 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -28, ночью -21. Ветер 9-12 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -24, ночью -17. Ветер 11-15 м/с.
Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -29, ночью -21. Ветер 8-11 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -21. Ветер 6-9 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -9. Ветер 6-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность, вечером - снег. Днем -24, ночью -19. Ветер 8-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО