Погода на Ямале на 14 декабря: снова потепление

Погода на Ямале на 14 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 14 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -11, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -13. Ветер 10-14 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -28, ночью -21. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -24, ночью -17. Ветер 11-15 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -29, ночью -21. Ветер 8-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -21. Ветер 6-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -9. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - снег. Днем -24, ночью -19. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.