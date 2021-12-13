В Губкинском ежедневно вывозят около двух тысяч кубов снега

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В Губкинском ежедневно убирают снег с городских улиц. Как сообщил глава города Андрей Гаранин, в среднем за день вывозится две тысячи кубов снега.

Так, муниципальная управляющая компания следят за чистотой скверов, детских площадок, территории детских садов и школ. А за придомовые территории отвечают управляющие компании.

Автодорсервис контролирует состояние улиц и тротуаров. Кстати, с этого сезона рабочие практикуют новую технологию - конвейерный метод очистки дорог.

- Снегоуборочные работы проходят в разы эффективнее, быстрее и качественнее, - отметил Андрей Гаранин.