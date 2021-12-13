В Салехарде более 300 семей стали обладателями регионального маткапитала

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается выдача регионального материнского капитала семьям, родившим или усыновившим второго, третьего и последующих детей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, только с начала 2021 года социальную выплату получили 333 семьи.

Кстати, размер регионального маткапитала на второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, на третьего и последующих - 500 тысяч рублей.

Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, а также получение медпомощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за ее пределами.

Напоминаем, что оформить материнский капитал могут семьи, проживающие на Ямале не менее одного года, где третий и последующие дети родились после 1 января 2011 года, и семьи, где второй, третий и последующие дети родились после 1 января 2020 года.