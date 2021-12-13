Для ямальцев, пользующихся цифровым сервисом «Умный помощник», заработает бонусная программа

Фото: Правительство ЯНАО

Жители Ямала активно пользуются новым цифровым сервис «Умный помощник», запущенным в августе текущего года. Он работает в форме чат-бота: обращение в УК и ТСЖ можно отправить напрямую. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, здесь же можно узнать информацию о своем доме и сроках проведения капитального ремонта.

- К декабрю в «Умном помощнике» зарегистрировалось 2 166 ямальцев и 61 управляющая организация. Последние начинают регистрацию в цифровом сервисе после первого же обращения в их адрес. Это хороший инструмент взаимодействия между управляющими компаниями и населением. Также для ямальцев, пользующихся сервисом, со следующего года будет работать бонусная программа, сейчас этот вопрос прорабатывается с муниципальными образованиями Ямала, - отметил директор регионального департамента госжилнадзора Сергей Карасев.

При этом обратиться с вопросом или жалобой на работу жилищно-коммунальных служб ямальцы могут и через другие ресурсы.