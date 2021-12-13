Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 декабря 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 906 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 124 новых случая заболевания. На данный момент 493 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 30 873 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 261 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 956 679 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 657 человек, с начала пандемии - 8 673 518. Также за сутки зафиксировано 1 176 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 287 180 человек.