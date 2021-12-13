Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 декабря 2021 года: заразились 124 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 124 человека. С начала периода количество заболевших достигло 60 112.

Из общего числа болеющих 493 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 906 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 319. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 118 заражений COVID-19, за весь период - 51 793.

Выздоровели за последние сутки 79 человек, с начала пандемии - 53 923.

За последние сутки в России выявлено 29 558 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 328 (7,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 046 454 случая в 85 регионах. Излечился от коронавируса 28 561 человек, с начала пандемии - 8 769 916. Также за сутки зафиксирован 1 121 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 290 604 человека.