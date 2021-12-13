В Тарко-Сале задержали обвиняемых в убийстве молодого парня, которое произошло 18 лет назад

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в августе 2003 года на берегу реки Пякупур.

- В ходе конфликта 31-летний местный житель схватил нож и начал угрожать потерпевшему убийством. Последний, опасаясь за свою жизнь, стал убегать. Второй 37-летний обвиняемый догнал потерпевшего и сбил его с ног. Действуя совместно и согласованно, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить. В итоге 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия от асфиксии, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

После случившегося оба подозреваемых уехали из Пуровского района, один проживал в различных городах ЯНАО, а второй - в другом субъекте России.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.