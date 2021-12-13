В Новом Уренгое сотрудник управления муниципального хозяйства попался на крупной взятке Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят сотрудника управления муниципального хозяйства за получение взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в 2020 году. Тогда госучреждение заключило муниципальный контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по текущему содержанию городских кладбищ, но выполнять свои обязанности они не собирались.

- Сотрудник, назначенный ответственным за исполнение условий контракта, предложил директору указанной организации передать ему взятку в 600 тысяч рублей. За эти деньги ведомство не будет следить за ходом работ и выявлять нарушения условий контракта. Согласившись, руководитель коммерческой организации передал подозреваемому часть обещанной суммы размере 500 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.